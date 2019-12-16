Пираты напали на британский нефтяной танкер в Гвинейском заливе

Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе и захватили экипаж. Информация об этом появилась на сайте британской компании Union Martime Ltd, владеющей судном, в понедельник, 16 декабря.

В заявлении говорится, что инцидент произошел у берегов Западной Африки в то время, когда рейс направлялся из Анголы в Того. Сейчас компания находится в тесной связи с правоохранительными органами и пытается разрешить ситуацию как можно скорее. Отмечается, что в приоритете — безопасность и благополучие экипажа.

Подробности захвата в сообщении не разглашаются. Нет информации и о том, в каком состоянии сейчас находятся моряки и как именно будет проходить спасательная операция.

Как пишет ТАСС, в последние годы Гвинейский залив, простирающийся от Либерии до Камеруна, превратился в одно из самых опасных мест для мирового судоходства в связи с угрозой пиратства.

22 ноября пираты взяли в заложники семь человек в Гвинейском заливе.

12 ноября сообщалось, что итальянское грузовое судно компании Micoperi подверглось пиратскому нападению в Мексиканском заливе. Экипажу удалось отбить нападение. Пострадали двое из девяти находившихся на борту итальянских моряков.

4 ноября пираты похитили девять членов экипажа с норвежского судна у берегов Бенина.