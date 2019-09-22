СМИ сообщили об освобождении похищенных пиратами российских моряков

Пираты освободили похищенных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в компании-работодателе.

«Освободили... Да, всех... Пока их в Германию привезли всех», — заявил он журналистам.

Нападение на судно Marmalaita под флагом Антигуа и Барбуды произошло в ночь на 15 августа, когда корабль стоял на рейде. Пираты устроили на судне погром и похитили восьмерых моряков. На корабле остались четверо филиппинцев.

Изначально сообщалось, что в плен попали граждане Германии, однако после СМИ писали, что злоумышленники захватили украинца, четверых филиппинцев и троих россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга — капитана, старшего помощника и старшего механика.

Переговоры с пиратами начались 30 августа — до этого злоумышленники не выходили на связь и не выдвигали требований.

2 сентября похитители допустили к россиянам врачей. Медики оценили состояние пленных как удовлетворительное.