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В МАМТе пройдет концерт-посвящение гобою

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Фото: пресс-служба МАМТ
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Концерт-посвящение гобою AMPHI OBOE пройдет в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В программе – музыка Вивальди, Баха, Телемана, Генделя, Бетховена, Вебера, Дебюсси и Дворжака.

В оперных и балетных партитурах много сольных фрагментов для этого инструмента, например первые музыкальные фразы балета «Лебединое озеро», отмечается в пресс-релизе театра, поступившем «Известиям» 16 декабря.

В концерте примут участие гобоисты оркестра МАМТа Алексей Шеин и София Гришина, сопрано Ирина Лецкая, а также исполнители на флейте, фаготе, клавесине, скрипке, виолончели, блокфлейте и траверсфлейте.

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