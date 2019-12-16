В МАМТе пройдет концерт-посвящение гобою

Концерт-посвящение гобою AMPHI OBOE пройдет в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В программе – музыка Вивальди, Баха, Телемана, Генделя, Бетховена, Вебера, Дебюсси и Дворжака.

В оперных и балетных партитурах много сольных фрагментов для этого инструмента, например первые музыкальные фразы балета «Лебединое озеро», отмечается в пресс-релизе театра, поступившем «Известиям» 16 декабря.

В концерте примут участие гобоисты оркестра МАМТа Алексей Шеин и София Гришина, сопрано Ирина Лецкая, а также исполнители на флейте, фаготе, клавесине, скрипке, виолончели, блокфлейте и траверсфлейте.