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Названы итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Стали известны все восемь пар участников 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ). В нее попали по четыре английских и испанских клуба, по три итальянских и немецких, а также две команды из Франции.

Согласно жеребьевке, команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле. На этой стадии турнира не могли встретиться клубы из одной страны, а также клубы, игравшие до этого в одной группе.

Специалисты отмечают, что впервые в истории в плей-офф футбольной ЛЧ вышли представители топ-5 европейских чемпионатов, сообщает телеканал «Звезда».

Первые матчи состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные — 10, 11, 17 и 18 марта. Телевизионные трансляции будут начинаться в 23:00 мск. Жеребьевка участников четвертьфиналов, полуфиналов и финала турнира состоится 20 марта.

Ни один российский клуб не прошел в 1/8 турнира и не сыграет в Лиге Европы и Лиге чемпионов впервые за 18 лет, отмечает «Газета.ру».

13 декабря Россия потеряла шанс заявить шесть футбольных клубов в еврокубки на сезон-2021/22 после проигрыша «Краснодара» испанскому «Хетафе» в матче шестого тура группового этапа.

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