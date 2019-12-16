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Путин подписал закон о временном ограничении на выезд экс-сотрудников ФСБ

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Фото: Depositphotos
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Президент России Владимир Путин подписал закон о временном ограничении права на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ. Документ опубликован на сайте правовой информации в понедельник, 16 декабря.

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Новые правила предусматривают, что экс-сотруднику ФСБ могут не дать выехать из России, если тот окончил службу в ведомстве три или пять лет назад. Порядок принятия соответствующих решений закон относит к компетенции ФСБ.

Ранее в федеральном законе №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» оговаривалось, что гражданину РФ могут ограничить выезд из страны, если тот состоял на службе в ФСБ. Соответственно, после окончания контракта он мог бы выехать за пределы России.

Как пояснил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, новый закон был принят в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ, отмечает ТАСС.

Ранее 15 декабря Владимир Путин внес правки в федеральный закон об установлении налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане. По условиям правок, действие этих правил с 1 января 2020 года будет распространяться еще на 19 российских регионов.

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