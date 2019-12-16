Педагога отстранили от работы за стрижку ученика в Волгоградской области

Учительницу русского языка и литературы в Палласовке (Волгоградская область) отстранили от работы после инцидента с учеником. По словам школьника, педагог обрезала ему челку.

По данным департамента образования региона, в школе на текущий момент ведется служебная проверка. Специалисты намерены установить, что произошло во время конфликта учителя и ученика. 14-летний подросток утверждает, что во время урока он поспорил с преподавательницей, и она обрезала ему челку, сопровождая свои действия неприятными комментариями. При этом в ведомстве уточняют, что некоторые детали в рассказах школьника и учительницы расходятся, пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

На время проверки учительница отстранена от выполнения своих служебных обязанностей. В ходе служебной проверки будет установлено, что стало причиной конфликта и нарушила ли сотрудница школы правовые нормы.

Ранее сообщалось, что во время урока учительница подошла к подростку с ножницами и обрезала ему челку. Со слов школьника, женщина насмехалась над его внешним видом. Родители школьника назвали произошедшее унижением. При этом мама подростка утверждает, что мальчик «неконфликтный и замкнутый».