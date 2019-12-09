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Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на прокурора республики Илдуса Нафикова.

Издание отмечает, что всего на отдых было потрачено 500 тыс. рублей. Уточняется, что денег с родителей собрали столько, что директору и замам хватало на премии от 100 до 200 тыс. рублей каждому и ежемесячно. Прокурор отметил, что за два года руководство учебного заведения получило от родителей 50 млн рублей добровольных пожертвований. Нафиков в ходе заседания антикоррупционной комиссии правительства Татарстана посетовал на превращение школ в «бизнес-центры по выколачиванию средств».

Мэр Казани Ильсур Метшин уточнил, что поездка учителей за границу была согласована с управлением образования и являлась своего рода поощрением за успехи в международных олимпиадах. Президента Татарстана Рустама Минниханова такое обоснование не устроило, и он подчеркнул, что отдыхать люди должны ездить за свой счет, пишет сайт aif.ru. Он поручил ввести казначейский контроль за добровольными фондами школ, чтобы избежать подобных злоупотреблений в будущем.

8 декабря замглавы Минпросвещения Виктор Басюк сообщил, что ведомство направило в Минтруд предложения по возможным вариантам повышения зарплат учителей.

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