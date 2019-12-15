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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

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Фото: Depositphotos
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В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока. Об этом сообщает агентство «НовостиВолгограда.ру» в воскресенье, 15 декабря.

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Инцидент произошел в пятницу. Во время урока 14-летний подросток поспорил с преподавателем, после чего женщина подошла к нему с ножницами и обрезала челку. Отмечается, что это произошло в присутствии одноклассников.

По словам подростка, во время «процедуры» она насмехалась над его внешним видом и громко комментировала свои действия.

Произошедшее мать школьника назвала унижением. По ее словам, у мальчика есть проблемы с учебой, которые могут ухудшиться из-за психологической травмы. Женщина отметила, что мальчик «неконфликтный и замкнутый».

Как сообщила «РИА Новости» директор школы Лидия Авдощенко, учительница является классным руководителем класса, в котором учится подросток. Авдощенко назвала ее большим профессионалом, который заботится о своих учениках.

На сегодняшний день педагог отстранена от работы на время учебной проверки.

13 декабря сообщалось, что учитель школы № 1 в городе Шахты получил выговор и отстранение от руководства классом после того, как оскорбил одиннадцатиклассника из-за его шутки в адрес депутата регионального заксобрания.

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