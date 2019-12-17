Резервная копия: «Зенит» выделил 143 млн на молодежный баскетбол

В этом году баскетбольный «Зенит» не только дебютировал в главном клубном турнире Старого Света — Евролиге, но и сделал еще один важный шаг на пути к статусу большого клуба. Петербуржцы открыли собственный тренировочный центр, а также значительно увеличили количество юношеских и молодежных команд. За счет этого расходы на молодежный проект сине-бело-голубых выросли более чем в два раза — с почти 70 млн рублей до 143 млн. Это около 10% бюджета клуба, рассказали «Известиям» в «Зените».

В сезоне-2017/18 в системе подготовки резерва клуба было всего три команды, выступавшие в Суперлиге-1, молодежной Единой лиге и первенстве Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Ситуация изменилась после смены руководства команды: было решено сделать ставку на мощную школу по подготовке резерва. За счет этого расходы клуба на собственных воспитанников значительно увеличились.

— Бюджет молодежного проекта в сезоне-2017/18 составлял 69,6 млн рублей, в прошлом сезоне — 98 млн, а в нынешнем мы увеличили эту сумму до 142,9 млн, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — Да, это порядка 10% бюджета, но мы считаем, что это важное вложение в будущее «Зенита» и вообще баскетбола в Санкт-Петербурге.

Сейчас молодежный проект сине-бело-голубых под названием «Академия баскетбола «Зенит» объединяет девять команд и 10 групп начальной подготовки. Сине-бело-голубые — единственный российский клуб, представленный в Детско-юношеской баскетбольной лиге сразу тремя командами.

Впервые в Петербурге появилась команда студенческой Единой лиги («Зенит-ЛГУ») — за нее выступают игроки молодежных команд «Зенита», которые учатся в ЛГУ имени Пушкина. В восьми районах города открыты 10 групп начальной подготовки для мальчиков 2010 года рождения, в них занимаются по 20 детей на безвозмездной основе, обучение проводится по специальной трехлетней программе. Их тренеры проходят отдельное обучение, для них организуют мастер-классы.

По мнению легендарного тренера Анатолия Штейнбока, всю жизнь работающего в Санкт-Петербурге, лучше вкладывать деньги в собственную молодежь, чем тратить весь бюджет на зарплаты легионерам.

— Думаю, в будущем это даст результат и в играх Евролиги за «Зенит» будут играть собственные воспитанники. Но самое важное, что внимание уделяется детским тренерам. Это наша ахиллесова пята — если мы сейчас не займемся обучением ребят, работающих с молодым поколением, то в целом ничего хорошего от российского баскетбола ждать не стоит.

К старту сезона-2019/20 у «Зенита» впервые появился свой тренировочный центр «Академия баскетбола «Зенит», расположенный недалеко от домашней арены клуба на Крестовском острове. Там оборудованы две игровые площадки, несколько раздевалок, фитнес-зона, медицинский блок.

— Две современные площадки баскетбольного центра открыты для всех игроков системы «Зенита» 24/7, — пояснил Александр Церковный. — Здесь занимаются и играют наши молодые игроки и тренируется основная команда, у которой есть своя раздевалка, комнаты для восстановления. В качестве примера мы брали схожие центры клубов NBA и ведущих команд Европы.

Основной зал академии уже принимал групповой этап Кубка России, туры первенства ДЮБЛ, игры Суперлиги, молодежной и студенческой Единой лиги.