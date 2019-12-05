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Марко в помощь: титулованный хорват Попович получил работу в «Зените»

Экс-игрок «Химок» и УНИКСа займет пост заместителя генерального директора по спортивной работе
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Двукратный обладатель Еврокубка Марко Попович возвращается в Россию — он будет работать заместителем генерального директора «Зенита» по спортивной работе. Об этом «Известиям» сообщил источник из окружения 37-летнего специалиста, информацию подтвердил и источник в петербургском клубе. Предполагается, что приход Марко Поповича снимет с руководителя «Зенита» Александра Церковного часть работы с первой командой и поможет сине-бело-голубым выйти из затянувшегося кризиса. В последних шести матчах подопечные Жоана Пласы потерпели пять поражений — сейчас они занимают седьмое место в чемпионате Единой лиги и замыкают таблицу в регулярном сезоне Евролиги.

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В «Зените» долгое время искали профессионала, который бы смог полностью сосредоточиться на спортивном секторе и проблемах с основным составом. В итоге руководство остановило свой выбор на Марко Поповиче, завершившем карьеру по итогам сезона-2018/19 и имеющем непререкаемый авторитет в европейском баскетболе.

В клубе отказались комментировать назначение Марко Поповича, однако источник из окружения хорвата подтвердил, что в ближайшие дни экс-разыгрывающий «Химок» и УНИКСа прибудет в Северную столицу, чтобы приступить к своим обязанностям.

— Контракт уже согласован, Марко очень воодушевлен новым вызовом и готов применить весь свой опыт, чтобы помочь «Зениту» добиться результатов, — пояснил собеседник «Известий».

Стоит отметить, что Марко Попович хорошо знаком с наставником команды Жоаном Пласой. Под руководством 55-летнего испанского тренера он выступал в «Жальгирисе» в сезоне-2012/13.

Последним клубом в игровой карьере Поповича стала испанская «Фуэнлабрада». Болельщики особенно тепло простились с любимым баскетболистом — весь зал держал распечатанный портрет Марко на протяжении заключительной четверти матча, и Попович их не подвел. Он набрал 12 очков, отдал пять передач и сделал два подбора в игре с «Тенерифе», а под конец встречи отметился фирменным попаданием с середины площадки, которое и гарантировало команде важную победу.

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Когда-то Марко Попович являлся обладателем, пожалуй, самого «убойного» трехочкового броска в европейском баскетболе. Опекунам хорватского разыгрывающего нельзя было давать ему ни половину секунды времени, ни полшага дистанции. Марко без раздумий атаковал с любых расстояний и из любых положений. Умение забить из-за дуги в самый напряженный момент матча спасало его команды не в одной встрече. К сожалению, скромные габариты — 185 см — делали его проблемой для защиты: чем старше становился Попович, тем ощутимее его физические данные обременяли партнеров.

Лучшие годы карьеры Попович провел в российских клубах — в казанском УНИКСе и подмосковных «Химках», с обоими выигрыв Еврокубок. Его главное личное достижение – звание самого ценного игрока (MVP) финала Еврокубка в 2011-м. Тогда он установил рекорд по передачам (11) и добавил к этому еще и 18 очков (3 из 6 трехочковых).

Кроме того, в послужном списке Марко числятся победа в Адриатической лиге (2003), в чемпионате Хорватии (2004), чемпионате Литвы (2007, 2008, 2012), Балтийской лиге (2008, 2012), Кубках России (2009), Турции (2006) и Хорватии (2000, 2003), а также Суперкубке Литвы (2012).

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