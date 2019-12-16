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«Amgen Россия» запустит информационный проект об остеопорозе

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Фото: ТАСС
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Биотехнологическая компания «Amgen Россия и страны СНГ» запускает проект «Хрупкий возраст» — информационную кампанию по повышению уровня знаний об остеопорозе. Об этом 13 декабря «Известиям» сообщил генеральный директор «Amgen Россия и страны СНГ» Угур Гюнайдын.

По прогнозам ученых, начиная с возраста 50 лет одна из трех женщин и один из пяти мужчин в России в течение оставшейся жизни хотя бы один раз получат перелом из-за остеопороза — заболевания, которое снижает прочность костной ткани и сопровождается повышенным риском переломов даже при незначительной травме.

По словам главного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, треть всех людей старше 65 лет падают ежегодно, более половины из них — повторно. «Примерно 10–15% падений приводят к серьезным повреждениям, например таким, как перелом бедра», — говорит она. «Последствия падений являются пятой по распространенности причиной смерти пожилых людей», — подчеркнула Ткачева.

Как сообщила президент Российской ассоциации остеопороза профессор Ольга Лесняк, доля людей старшего возраста в Российской Федерации растет значительно быстрее, чем прогнозировалось ранее. Это значит, что быстрыми темпами увеличивается и число больных остеопорозом.

«В 2010 году в России высокий риск переломов имели 34 млн человек. В 2018 году это число составило 40 млн, а к 2050 году оно вырастет до 50 млн», — заявила Лесняк.

По мнению эксперта, переломы из-за остеопороза сопровождаются существенным снижением качества жизни, а многие — еще и высокой летальностью. Наиболее серьезная травма — перелом шейки бедра. Ожидается, что к 2035 году их число вырастет до одного перелома в три минуты, отметила она.

«Аудит подтвердил, что проблема остеопороза в России остается нерешенной, а в будущем из-за роста продолжительности жизни будет только нарастать. Внедрение современных подходов должно стать приоритетом в работе органов управления здравоохранением. От этого зависит, столкнемся ли мы в будущем с настоящей эпидемией остеопорозных переломов или нет», — заключила Лесняк.

На сайте проекта (www.osteoporozunet.ru) можно пройти тест и выявить риск остеопороза, чтобы предотвратить развитие болезни и ее последствия.

RU-C-162-1219-080623

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