Скворцова призвала в шесть раз увеличить число врачей-геронтологов

Количество врачей, работающих по специальности «гериатрия», нужно увеличить в шесть раз, чтобы улучшить качество медицинской помощи, которую оказывают пожилым. Об этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила в пятницу, 17 мая, на совещании о реализации федерального проекта «Старшее поколение», которое проводит премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Количество врачей гериатров по сравнению с 2014 мы увеличили в два раза… 1960 специалистов нужно, у нас есть 350 — в шесть раз нужно нарастить», — цитирует главу Минздрава России ТАСС.

В ходе реализации проекта «Старшее поколение» ожидаемую продолжительность здоровой жизни планируется увеличить до 67 лет.

В ходе совещания Медведев подчеркнул, что софинансировать программы регионов, направленные на безопасные и комфортные условия в сфере социального обслуживания, будет федеральный центр. За шесть лет проектом «Старшее поколение» предусмотрен ввод в строй около ста жилых зданий. По словам главы кабмина, это поможет не только ликвидировать очереди, но и переселить пенсионеров из старых помещений в современные.

По словам главы министерства труда и соцзащиты Максима Топилина, к 2030 году, когда средняя продолжительность жизни в стране должна превысить 80 лет, пожилых людей в стране будет более 30% от общей численности населения, сообщает телеканал «Звезда».

Проект «Старшее поколение» входит в национальный проект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы.

В его рамках россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе колледжей и вузов. Система долговременного ухода будет создана для пожилых людей, которые не могут заботиться о себе самостоятельно. Общие затраты составят 100 млрд рублей.

Ранее 17 мая Медведев заявил, что дома престарелых в России находятся в неудовлетворительном состоянии и необходимо навести порядок в этой системе.