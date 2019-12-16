В Тульской области выявили 38 пьяных водителей

В Тульской области госавтоинспекторы выявили 38 пьяных водителей. Профилактические рейды прошли в регионе с 13 по 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тульской области, 22 водителя были привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Еще 14 человек привлекли по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения», пишет газета «Тульские известия».

Кроме того, выяснилось, что два человека ранее привлекались к ответственности за «пьяную езду».

По всем фактам нарушений были составлены административные материалы. По результатам их рассмотрения будет вынесено решение о наказании каждому из водителей.

Ранее, в декабре, сообщалось, что Министерство внутренних дел России и Минкомсвязи планируют создать мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД и отправки данных в МВД.