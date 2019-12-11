МВД хочет конфисковать авто у пьяных водителей

За пьяную езду автомобилисты рискуют остаться без машины. В ГИБДД поддержали идею конфисковывать транспортное средство у водителей, которых повторно поймали в нетрезвом виде. Причем не важно, собственник находился за рулем или нет. По мнению полицейских, если владелец доверил управление машиной человеку в состоянии алкогольного опьянения, он также должен понести ответственность. Вернуть машину будет невозможно, ее предлагают выставлять на аукционы сразу после изъятия. Сейчас это предложение рассматривают в правительстве. Если инициативу одобрят, законопроект может вступить в силу уже в 2021-м году.