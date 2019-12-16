Двое мужчин утонули по пути на работу в Вологодской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели двух мужчин в Вологодской области. Они провалились под лед и утонули по пути на работу.

Информация о пропаже жителей Вытегры 41 и 45 лет поступила в полицию 13 декабря. Родственники сообщили, что мужчины отправились на работу в деревню Черные Пески. Там пропавшие помогали в строительстве дома. Кратчайший путь до места работы пролегал через канал.

Хозяин строящегося дома заметил у водоема следы и полынью, сообщает ИА FlashNord. В выходные спасатели извлекли из воды тела погибших.

По предварительной версии, лед не выдержал веса работников и проломился, в результате чего они утонули. Следственный комитет проводит проверку, в рамках которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза.