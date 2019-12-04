Ребенок едва не утонул в аквапарке в Благовещенске

Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации девятилетнего мальчика из аквапарка в Благовещенске. Его расследуют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как пишет Амурская служба новостей, пятеро детей в сопровождении двух взрослых посетили аквапарк вечером 3 декабря. Один мальчик, оставшись без присмотра, зашел в бассейн. Плавать он не умел, и поэтому погрузился на дно.

Там он находился значительный промежуток времени, пока его не вытащил инструктор-спасатель аквапарка. Ребенка в состоянии комы госпитализировали.

В региональном минздраве агентству сообщили, что состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное. Он находится в реанимации.

Летом сообщалось, что 10-летний ребенок едва не утонул в аквапарке в станице Расшеватской в Ставропольском крае. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что в комплексе не смотрели документы для проверки возраста детей, с ними не проводили инструктаж по технике безопасности, а также не выдавали спасательные жилеты.

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