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Посетители аквапарка в Китае пострадали из-за искусственной волны

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Фото: TASS/Zuma/Xiong Qi
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Посетители аквапарка в китайском городе Лунцзин (провинция Гирин) пострадали из-за искусственной волны. Травмы получили по меньшей мере 44 человека, пишет The Beijing News.

Инцидент произошел 29 июля. Как видно на кадрах, в бассейне, где находилось много людей, запустили слишком мощную искусственную волну, которая не только накрыла плавающих, но и снесла с ног людей, стоявших у бортиков.

У пострадавших диагностированы множественные ушибы. Из-за плавательных средств люди не успевали группироваться. Волной их отбрасывало к стенкам бассейна и друг на друга. Помощь медиков потребовалась 44 посетителям, пятеро из них госпитализированы с различными переломами и сильными ушибами.

По предварительным данным, причиной происшествия стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.

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