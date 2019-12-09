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Рыбак провалился под лед и утонул в Башкортостане

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Спасатели ищут тело рыбака, который провалился под лед на реке Белой рядом с Уфой. Еще одного мужчину успели спасти очевидцы.

По данным управления гражданской защиты, на реку вышли порыбачить трое местных жителей. Когда они возвращались домой, под двоими из них треснул лед, они оказались в воде. Третий мужчина успел вытащить одного из пострадавших. Когда он вернулся за вторым, лед начал угрожающе трещать, поэтому рыбак вернулся в безопасную зону.

Оставшийся в воде пострадавший около получаса пытался выбраться из воды самостоятельно, после чего ушел под воду. Спасателей вызвала прохожая, сообщает «МедиаКорСеть».

На месте ведутся поиски погибшего.

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