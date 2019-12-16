В Тюменской области на дороги направят дополнительный 1 млрд рублей

Из бюджета Тюменской области на строительство и ремонт дорог дополнительно направят почти 1 млрд рублей. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В список ремонтируемых объектов, которые требуют дополнительного финансирования, попали окружная автодорога Тюмени на участке от трассы Тюмень–Криводаново до дороги Тюмень–Боровски–Богандинский, пишет портал «Наш город».

Помимо этого, в 2020 году отремонтируют развязку на участке железной дороги Москва–Владивосток с улицей Мельникайте, а также реализуют проект транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с дорогой Тюмень–Боровский–Богандинский.

В ноябре стало известно, что в Тюменской области определили компанию, которая займется капитальным ремонтом трассы Р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск. Работы проведут на участке с 80-го по 122-й км.