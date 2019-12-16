Прямой эфир

В Тюменской области на дороги направят дополнительный 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из бюджета Тюменской области на строительство и ремонт дорог дополнительно направят почти 1 млрд рублей. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

В список ремонтируемых объектов, которые требуют дополнительного финансирования, попали окружная автодорога Тюмени на участке от трассы Тюмень–Криводаново до дороги Тюмень–Боровски–Богандинский, пишет портал «Наш город».

Помимо этого, в 2020 году отремонтируют развязку на участке железной дороги Москва–Владивосток с улицей Мельникайте, а также реализуют проект транспортной развязки на пересечении улицы Монтажников с дорогой Тюмень–Боровский–Богандинский.

В ноябре стало известно, что в Тюменской области определили компанию, которая займется капитальным ремонтом трассы Р-404 Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск. Работы проведут на участке с 80-го по 122-й км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автопробег против убитых дорог прошел в Алтайском крае
Укладку асфальта в снег заметили в Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019