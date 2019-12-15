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Укладку асфальта в снег заметили в Башкирии

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В Стерлитамаке (Башкирия) рабочие укладывали асфальт между сугробами в 12-градусный мороз, сообщает SterlitamakCity.ru. Очевидец снял процесс на видео и прокомментировал: «13 декабря. Пятница, 13-е. Город Стерлитамак».

По мнению экспертов, дорожные работы можно проводить в таких условиях, однако для того, чтобы класть асфальт в дождь или снег, требуются дорогие и трудоемкие технологии. Иначе качество проезжей части будет неудовлетворительным, передает ИА «Башинформ».

Напомним, в Уфе в 2020 году планируется провести капитальный ремонт дорожного полотна на пяти улицах: бульвар Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, улицы имени Мустая Карима, Шафиева, Парковой, Города Галле. Начать работы планируется не позднее мая.

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