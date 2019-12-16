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Шестилетнего ребенка нашли на обочине трассы в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае местная жительница нашла на обочине трассы Ейск–Копанская шестилетнего ребенка. По словам правоохранителей, ребенок выскочил из грузовика отца, пока мужчина искал шапку. Об этом сообщили в понедельник, 16 декабря, в пресс-службе МВД по Краснодарском краю.

Там рассказали, что инцидент произошел, когда мальчик с отцом ехали на автомобиле. Шапка вылетела в окно, мужчина остановил машину и пошел ее искать, оставил сына в автомобиле и сказав ему не выходить.

«Ребенок выскочил из автомобиля, потерял отца, автомобиль и остался на трассе. Проезжала девушка на автомобиле, увидела ребенка, взяла его и отвезла в отдел полиции», — цитирует сообщение телеканал «360».

Полицейские отметили, что сначала мужчина своими силами стал искать сына, но затем позвонил в полицию, где ему сообщили, что ребенок находится в отделении. С мужчиной провели профилактическую беседу и не стали возбуждать дело, сообщается на сайте kp.ru.

При этом девушка Анжелика, которая нашла ребенка, заявила, что ехала по трассе, разворачивалась на ней, но не видела грузовика и мужчину, который сначала искал шапку, а потом ребенка. Она сняла свой путь на видео и выложила в соцсети.

«Он (отец. — Ред.) заявил, что якобы на трассе стоял его грузовик. Грузовика никакого не было, это видно из видео. По первой версии, у него вытекло масло. Он стоял, доливал масло на трассе, ребенок умудрился вылезти и уйти. По второй версии, они ехали с открытым окном в грузовике, ребенок выкинул шапку в окно, кто-то из них пошел искать шапку. Но никакого грузовика на трассе не было», — рассказала она.

Девушка рассказала, что нашла ребенка в 10 км от ближайшего населенного пункта. Он был «без шапки, замерзший, испуганный, плакал».

По словам Анжелики, отец мальчика показался ей подозрительным. «Нормальный человек обрадовался бы, что ребенок жив, цел, что его вернули и всё хорошо. А человек был вообще недоволен тем, что ребенка увезли», — добавила она.

Также она добавила, что, судя по разговорам, мужчина приходится мальчику отчимом, а не отцом, и что полицейские передали ребенка матери.

14 декабря сообщалось, что в Ставрополе нашли живыми 46-летнюю Назели Мусаелян и ее шестилетнего сына, местонахождение которых было неизвестно в течение пяти дней.

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