Прямой эфир

Женщину и ее шестилетнего сына нашли живыми в Ставрополе

0
Фото: stavropol.sledcom.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ставрополе нашли живыми 46-летнюю Назели Мусаелян и ее шестилетнего сына, местонахождение которых было неизвестно в течение пяти дней. Об этом в субботу, 14 декабря, рассказало краевое следственное управление СК РФ на своем сайте.

«По предварительным данным, никаких преступлений в отношении них совершено не было», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем в ходе опроса.

Мать и сын ушли 9 декабря из дома и не вернулись. 11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком в ставропольской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33. По факту исчезновения людей была начата доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянка пропала в испанской Севилье
Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019