Женщину и ее шестилетнего сына нашли живыми в Ставрополе

В Ставрополе нашли живыми 46-летнюю Назели Мусаелян и ее шестилетнего сына, местонахождение которых было неизвестно в течение пяти дней. Об этом в субботу, 14 декабря, рассказало краевое следственное управление СК РФ на своем сайте.

«По предварительным данным, никаких преступлений в отношении них совершено не было», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства их исчезновения будут выяснены следователем в ходе опроса.

Мать и сын ушли 9 декабря из дома и не вернулись. 11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком в ставропольской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33. По факту исчезновения людей была начата доследственная проверка.