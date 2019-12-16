Шестилетнего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на трассе в Ейском районе нашли шестилетнего мальчика. Видео, как женщина за рулем автомобиля останавливается около ребенка, сидящего возле разделительного ограждения, появилось в соцсетях 15 декабря.

Как пишет ИА «Кубанские новости», выяснилось, что ребенок ехал в машине вместе с отцом. В какой-то момент он выронил в окно шапку. Мужчина остановил машину и пошел искать головной убор. Мальчик испугался, отправился на поиски отца и потерялся сам. Когда отец вернулся, его сына на месте не было. К этому времени ребенка уже забрала женщина.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю агентству сообщили, что по факту случившегося никаких проверок не проводится. Информация о том, что отец отправил ребенка искать шапку, не соответствует действительности. Семья мальчика считается благополучной.

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