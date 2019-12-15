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Под Белгородом водитель автобуса заставил ребенка просить милостыню в салоне

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Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов
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В Белгородской области водитель маршрутного автобуса заставил 15-летнюю школьницу ходить по салону с шапкой и собирать деньги с пассажиров, так как сама девочка проезд оплатить не могла. Об этом сообщило местное издание «Бел.ru».

Как рассказала мать подростка, инцидент произошел 12 декабря. В автобусе № 111 завис терминал для оплаты проезда картой. Школьница пыталась заплатить четыре раза, но деньги не списывались. Поскольку у нее не было наличных денег, водитель заблокировал двери автобуса и вынудил девочку ходить по салону с шапкой и собирать «милостыню».

В итоге за школьницу заплатила одна из пассажирок. Только после этого водитель согласился открыть двери и выпустить людей на остановке. По данным издания, девочка пришла домой перепуганная и в слезах. На водителя написали жалобу.

15 ноября сообщалось, что в Биробиджане кондуктор автобуса высадила на мороз 8-летнего мальчика, который забыл дома рюкзак с карманными деньгами.

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