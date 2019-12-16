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Opel возобновил продажи автомобилей в России

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Фото: TASS/PA Images
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Немецкий автопроизводитель Opel возобновляет продажи автомобилей в России после четырехлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 16 декабря.

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Автомобили Opel поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе. Предполагается, что в 2020 году количество городов, в которых продаются автомобили Opel удвоится. Для заказа доступны кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производимый в Калуге.

Машины Opel под руководством американского концерна General Motors (GM) ушли из РФ в 2015 году под предлогом падения продаж на фоне сложной экономической обстановки в стране. Однако эксперты связали это с обострением отношений с США из-за вхождения Крыма в состав России. В 2017 году бренд был продан французскому концерну PSA (образован в результате слияния Peugeot и Citroen).

Ранее, в марте 2019 года появились сообщения о возможном возвращении бренда на российский рынок. Предполагалось, что компания сосредоточится на продвижении в России кроссоверов и коммерческих моделей.

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