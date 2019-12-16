Мать и сын погибли при пожаре в Татарстане

МЧС устанавливает причины пожара в Чистополе, в результате которого погибли два человека. Один человек доставлен в больницу.

Возгорание произошло в частном доме на улице Ломоносова. Площадь пожара составила около 75 кв. м. Во время тушения пожарные обнаружили тела 62-летней женщины и ее 30-летнего сына. Сотрудникам МЧС удалось спасти 61-летнего мужчину. Он получил ожоги головы, ног и спины. С отравлением угарным газом пострадавший доставлен в больницу, сообщает ИА «Татар-информ».

По факту возгорания проводится проверка. Специалисты устанавливают причины пожара.

13 декабря сообщалось о крупном пожаре в Алтайском крае. Частный дом в селе Глубокое был полностью охвачен огнем. На момент пожара в здании находились двое взрослых и четверо детей, все они погибли.