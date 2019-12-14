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После пожара в одесском колледже против чиновников службы по ЧС завели дело

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против должностных лиц госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям после пожара в одесском колледже. Сотрудников подозревают в халатности.

В случае признания виновными чиновникам грозит от двух до пяти лет лишения свободы, передает «РИА Новости».

Накануне в здании областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям прошли обыски.

12 декабря стало известно, что из-под завалов на месте сгоревшего колледжа извлекли тела всех, кто считался пропавшими без вести после пожара. Таким образом, число погибших достигло 16.

Двумя днями ранее директору учебного заведения предъявили обвинения в халатности. На следующий день суд отстранил ее от должности. Расследование выявило в колледже серьезные нарушения в области противопожарной безопасности. Эвакуация людей также проводилась неправильно.

Пожар в колледже экономики, права и гостиничного ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. По предварительным данным, возгорание началось на третьем этаже шестиэтажного здания. Полиция рассматривает две версии инцидента — неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Под подозрение попали два человека.

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