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Многодетные семьи проверят в Алтайском крае после пожара с 6 погибшими

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В Алтайском крае будет проведен обход всех неблагополучных и многодетных семей. Проверка проводится после пожара, в котором погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Основной целью является проведение противопожарной профилактики. Специалистов интересует исправность печного отопления и состояние электропроводки. Об этом сообщает altapress.ru. Кроме того, сотрудники министерства социальной защиты должны ускорить работу по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей.

Пожар произошел в селе Глубокое утром 13 декабря. Весь частный дом был объят огнем, на ликвидацию возгорания потребовалось 1,5 часа. В момент пожара в доме находились двое взрослых и четверо детей. Все они погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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