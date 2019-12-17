Опера нищих: фестиваль Диккенса в Нидерландах

Каждый год за неделю до Рождества улицы городка Девентер превращаются в огромную театральную площадку. Горожане переодеваются в исторические костюмы и воссоздают сценки из романов великого английского писателя Чарльза Диккенса. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Фестиваль пользуется популярностью у туристов: в прошлом году его посетили 125 тыс. человек, что больше всего населения города
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Участники фестиваля тщательно воссоздают одежду и характерные приметы внешности (вроде ухоженных бакенбард) людей викторианской Англии
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Конечно, фестиваль Диккенса в декабре не может обойтись без старой доброй «Рождественской песни»
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Чарити и Мерси Пексниф прогуливают в компании заглавного героя «Мартина Чезлвита» двух непредусмотренных автором младенцев
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Прачка Бетси из «Нашего общего друга» — персонаж эпизодический, зато дающий возможность понять, каким трудом давалось чистое белье в Англии времен королевы Виктории
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Фото: Depositphotos
На ярмарке можно понаблюдать и за работой ремесленников, использующих примитивные механические инструменты середины XIX столетия
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Фестиваль — это в любом случае праздник, так что даже злобный трубочист мистер Гэмфилд из «Оливера Твиста» здесь излучает благодушие
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
Книги Диккенса знамениты в том числе и своей «населенностью», так что во время фестиваля по улицам Девентера бродят около тысячи персонажей писателя. Некоторым, однако, приходится существовать в нескольких «дублях»: вот целый выводок крошек Доррит и Нелл Трент
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Фото: Getty Images/Nacho Calonge
И, разумеется, трудно не столкнуться лицом к лицу с персонажами «Дэвида Копперфильда» — красавицей Кларой, мистером Мердстоуном (несколько, впрочем, благодушным для своей роли), его деспотичной сестрой Джейн и собственно самим протагонистом великого романа
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