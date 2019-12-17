Опера нищих: фестиваль Диккенса в Нидерландах

Книги Диккенса знамениты в том числе и своей «населенностью», так что во время фестиваля по улицам Девентера бродят около тысячи персонажей писателя. Некоторым, однако, приходится существовать в нескольких «дублях»: вот целый выводок крошек Доррит и Нелл Трент