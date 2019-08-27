В рамках «Традиции»: тематический фестиваль в усадьбе Пушкина и его участники

В подмосковной усадьбе Захарово, где вплоть до своего отъезда в Царкосельский лицей проводил летние месяцы Александр Пушкин, в последние выходные августа состоялся семейный фестиваль «Традиция». Фестиваль, посвященный русской истории и культуре, проходит здесь уже в четвертый раз. Подробнее — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обязательные для таких мероприятий хороводы и фольклорные концерты — только часть программы. Здесь же можно было услышать лекции, посвященные отечественной истории и культуре самых разных периодов, дизайну, скульптуре и архитектуре, а для местных жителей, по замыслу организаторов, работала отдельная площадка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Авторы идеи и организаторы фестиваля — писатель и публицист Захар Прилепин (второй слева) и режиссер, художественный руководитель МХАТ им. М.Горького Эдуард Бояков (крайний справа)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Площадка кузнеца — один из главных исторических «аттракционов» фестиваля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Первые шаги в традиционном русском народном танце
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Были в программе и более неожиданные развлечения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Одна из главных целей фестиваля — сделать программу интересной для детей и в то же время предложить достаточно вариантов, которые будут интересны взрослым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Продукция гончарной мастерской — там же можно было послушать рассказы об истории старорусской керамики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пруд в усадьбе Захарово. Когда-то эта усадьба, расположенная недалеко от подмосковного Одинцово, принадлежала семье Пушкина — именно здесь будущий поэт слушал рассказы няни Арины Родионовны, осваивал детские игры и учился плавать. Теперь в Захарово работает музей-заповедник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Участники фестиваля-пикника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Всего в Захарово в эти дни действовало 10 площадок, на которых состоялось около 60 событий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дополняли интерактивную программу лекции и мастер-классы, театрализованные действа, спектакли, а также концерты фолк-коллективов, исполнителей народной музыки и романсов
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