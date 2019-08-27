В рамках «Традиции»: тематический фестиваль в усадьбе Пушкина и его участники

В подмосковной усадьбе Захарово, где вплоть до своего отъезда в Царкосельский лицей проводил летние месяцы Александр Пушкин, в последние выходные августа состоялся семейный фестиваль «Традиция». Фестиваль, посвященный русской истории и культуре, проходит здесь уже в четвертый раз. Подробнее — в галерее «Известий»