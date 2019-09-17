На своей земле: в Крыму прошел военно-исторический фестиваль

VI Крымский военно-исторический фестиваль, прошедший с 7 по 15 сентября в Севастополе и на Федюхиных высотах, стал самым большим за историю праздника — он собрал более 1 тыс. энтузиастов-реконструкторов из России, Болгарии, Украины и Румынии. Подробности — в фотогалерее «Известий»