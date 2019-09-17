На своей земле: в Крыму прошел военно-исторический фестиваль

VI Крымский военно-исторический фестиваль, прошедший с 7 по 15 сентября в Севастополе и на Федюхиных высотах, стал самым большим за историю праздника — он собрал более 1 тыс. энтузиастов-реконструкторов из России, Болгарии, Украины и Румынии. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На стендах ремесленников мастера демонстрировали сложное искусство выделки кольчужных рубах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
До крымских берегов добрались даже свирепые индейские воины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
...и противостоящие их атакам пионеры Дикого Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На мастер-классах можно было не только обучиться приемам сабельного боя, стрельбе из лука или искусству ковки мечей, но и набить руку в чистописании при помощи гусиного пера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Типичная сценка времен «золотой лихорадки»: алчность до добра не доводит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
На многочисленных развалах было раздолье коллекционерам разного рода древностей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Роль женщины в истории человечества была раскрыта выпукло и в полном соотвествии с нынешними воззрениями на вопрос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Заплутавший II Вспомогательный легион армии великого Рима, судя по всему, забрел слишком далеко на восток
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Для кавалерийского шлема-армета XV столетия нужна поистине крепкая голова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Впрочем, за воинскими забавами на фестивале не забывали и о провианте: так, например, готовили в старину драники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Можно было примериться и к современному стрелковому оружию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Минутка отдыха в лагере турок-османов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Начав с античности, фестивальные площадки понемного подводили зрителей к недавнему ХХ веку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Реконструкторы, посвятившие себя истории Великой Отечественной, продемонстрировали стрельбу из почти настоящего миномета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Была задействована и авиация — хотя бы в виде надежного старичка Ан-2
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