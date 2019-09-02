Ведь были пушки боевые: как отмечали «День Бородина» в Подмосковье

В музее-заповеднике «Бородинское поле» прошла реконструкция крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года, известного как Бородинская битва. Боевые действия развернулись в 125 км к западу от Москвы между русской армией под командованием генерала Михаила Голенищева-Кутузова и французскими войсками, которыми руководил император Наполеон I Бонапарт. Кони, люди и залпы тысячи орудий — в галерее «Известий»