Ведь были пушки боевые: как отмечали «День Бородина» в Подмосковье

В музее-заповеднике «Бородинское поле» прошла реконструкция крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года, известного как Бородинская битва. Боевые действия развернулись в 125 км к западу от Москвы между русской армией под командованием генерала Михаила Голенищева-Кутузова и французскими войсками, которыми руководил император Наполеон I Бонапарт. Кони, люди и залпы тысячи орудий — в галерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Сражение» выглядело реалистично не только благодаря историческому обмундированию — поля действительно горели, а земля дрожала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Масштабность мероприятия легко было оценить даже по звуку. Непрекращающийся грохот сотен старинных пушек разносился далеко окрест
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Несмотря на жару, участники фестиваля строго придерживались традиций и не давали себе никаких послаблений, оставаясь в меховых шапках
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Организаторы праздника также решили показать Шевардинский бой, в котором неприятель пытался захватить село Бородино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бой за Шевардинский редут можно считать прологом Бородинского сражения. Это была попытка Наполеона занять более выгодную позицию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В этом году музею-заповеднику «Бородинское поле» исполняется 180 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В фестивале поучаствовали около тысячи человек. В баталию активно включились клубы военно-исторической реконструкции из 80 городов России, ближнего и дальнего зарубежья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Для гостей Бородинской битвы организовали аутентичные биваки, где можно было оценить быт русской и французской армий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На фестивале раздавались не только орудийные залпы, но и звучала традиционная маршевая музыка в исполнении немецкого духового оркестра из города Радеберг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
«Сражение» отгремело в первый день осени, но любителям истории не придется скучать до следующего года. С 3 по 5 сентября на территории музея пройдет XXIII международная научная конференция «Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы»
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