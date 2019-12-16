Похитившего тело жертвы ДТП водителя задержали в Новосибирской области

В Новосибирской области полицейским удалось благодаря осколкам бампера разыскать водителя, который похитил тело погибшего с места ДТП в поселке Чик Колыванского района. Он сел за руль, будучи лишенным права управления за нарушение ПДД, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчина сбил пешехода вечером 13 декабря. Он забрал труп, вывез его в город Обь и скрылся. Однако на дороге остались осколки бампера, обувь и шапка жертвы аварии. Ориентировка была доведена до экипажей ГИБДД, отмечает vn.ru.

Вскоре был задержан подозреваемый — 29-летний житель поселка Чик, управлявший автомобилем Chery Indis. Возбуждено уголовное дело.