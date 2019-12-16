Валерия рассказала подробности ДТП с участием сына

Певица Валерия рассказала о первой из трех аварий, произошедших с ее сыном Арсением Шульгиным за прошедшую неделю.

В эфире телеканала НТВ 15 декабря артистка отметила, что первый раз Арсений попал в ДТП по дороге на ее концерт в Санкт-Петербург 8 декабря.

За рулем авто находилась возлюбленная молодого человека – Лиана. По словам Валерии, в результате сильного заноса на трассе машина врезалась в отбойник.

«Она (Лиана) увела от удара. Если бы подставила другой бок, где Арсений сидел и его друг, их бы закружило, они бы улетели в кювет. Неизвестно, чем бы это все закончилось. Он не был пристегнут <…> ударился головой о кресло», – сказала певица.

Валерия отметила, что дорога не была посыпана реагентами. В результате первого ДТП молодые люди получили травмы и были госпитализированы.

Примечательно, что 13 декабря, возвращаясь домой из больницы, Арсений вновь попал в аварию. В его такси врезался автобус. Через два дня стало известно и о третьем ДТП с участием сына Валерии. В обоих инцидентах никто не пострадал.