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Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 25 человек

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Фото: МЧС РФ
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Врачи оказали помощь 20 людям, которые пострадали в перевернувшемся автобусе в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на местный минздрав в воскресенье, 15 декабря.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек, из них 12 помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации, 13 человек находятся в приемном отделении Балахнинской ЦРБ (двое пострадавших обратились в приемное отделение самостоятельно)», — рассказали в минздраве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших. Авария произошла 15 декабря около 16:00 мск на автодороге между населенными пунктами Липовка и Галкино. Автобус, по предварительной информации, ехал из Иваново в город Дзержинск в Нижегородской области. Внутри находились от 40 до 49 человек, детей среди них нет.

МВД предполагает, что водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего оно съехало в кювет и перевернулось.

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