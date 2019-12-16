«Искандеры» нанесли удар по «противнику» под Астраханью

Боевые расчеты комплекса «Искандер-М» Западного военного округа нанесли ракетный удар по условному противнику в Астраханской области. По легенде на колонну техники напали неизвестные вооруженные группы и применили оружие массового поражения. Военные успешно отразили удар и уничтожили силы «вражеских» мотострелковых подразделений. Учения прошли на полигоне Капустин Яр. В них задействовали более 1,2 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.