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Человека спасли из горящего офиса в Омске

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В Омске произошел пожар в офисном здании на улице Карла Маркса. На место выезжали пожарно-спасательные подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Информация о возгорании поступила в ведомство в понедельник, 16 декабря, в 5:49. Пожар разгорелся в офисе на втором этаже здания. Площадь огня достигала около 100 кв. м, пишет ИА «Город55».

До прибытия спасателей два человека эвакуировались самостоятельно. Еще одного спасли сотрудники газодымозащитной службы. Погибших в ходе происшествия нет.

Локализацию возгорания объявили в 6:15, ликвидацию — в 6:53. В тушении были задействованы 40 человек личного состава и семь единиц техники.

Вечером 15 декабря в селе Довольное Новосибирской области загорелся склад с пухом. Площадь возгорания достигала 2,1 тыс. кв. м.

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