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На складе в Башкирии ликвидировали возгорание площадью 1500 кв. метров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пожар на складе в Иглинском районе Башкирии локализован, открытое горение ликвидировано. Об этом в субботу, 14 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

Ранее сообщалось, пожар на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино возник в субботу вечером. Площадь горения составляла 1500 кв. м.

«В 21:56 мск открытое горение на складе ликвидировано», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

9 ноября в Уфе полицейские задержали местного жителя, который признался, что случайно поджег мечеть, когда в темноте с помощью зажженной спички пытался найти священнослужителя.

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