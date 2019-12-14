На складе в Башкирии ликвидировали возгорание площадью 1500 кв. метров

Пожар на складе в Иглинском районе Башкирии локализован, открытое горение ликвидировано. Об этом в субботу, 14 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС России.

Ранее сообщалось, пожар на складе сыпучих продуктов в селе Акбердино возник в субботу вечером. Площадь горения составляла 1500 кв. м.

«В 21:56 мск открытое горение на складе ликвидировано», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный номер сложности.

9 ноября в Уфе полицейские задержали местного жителя, который признался, что случайно поджег мечеть, когда в темноте с помощью зажженной спички пытался найти священнослужителя.