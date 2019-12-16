Систему водоотведения изменят в двух школах Биробиджана после аварии

В Биробиджане 16 декабря в школе №4 и коррекционной школе №12 запустили пищеблок, работа которого была приостановлена 4 декабря из-за коммунальной аварии. Ученики не получали горячее питание около недели. Подрядная организация вскрыла в столовой полы и уложила новые трубы.

Как рассказала ИА EAOMedia заммэра по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова, принято решение усовершенствовать систему водоотведения в здании и на прилегающей территории. В ближайшее время специалисты проведут замеры объемов исходящей воды. Проектные и строительные работы начнутся весной.

15 августа в центре Биробиджана произошла крупная коммунальная авария. Был зафиксирован прорыв магистрального водопровода. Без горячей и холодной воды остались 13 жилых домов, детский сад, мебельная фабрика и библиотека.