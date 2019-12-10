Продукты из сгоревшего в Биробиджане ТЦ отдали зоозащитникам

В приюты для бездомных животных в Биробиджане передадут продукты, которые уцелели во время пожара в ТРЦ «Гигант». Решение приняло руководство гипермаркета «Самбери».

Волонтеры региональной зоозащитной организации «Добрые руки» 9 декабря помогали вывозить уцелевшие товары из сгоревшего магазина. Они утверждают, что созданных запасов хватит на питание бездомных собак и кошек в течение двух месяцев, пишет ИА EAOMedia.

Пожар в ТРЦ произошел в ночь на 8 декабря. Возгорание возникло на первом этаже здания. Огонь охватил площадь в 300-350 кв. м. Пострадавших среди людей нет. Ущерб, нанесенный пожаром торговому центру, оценивается в 1млрд. рублей.