Закрытый из-за отравлений в Биробиджане комбинат питания начал работу

В Биробиджане возобновил работу комбинат питания, деятельность которого приостанавливали после вспышки норовируса среди учащихся лицея № 23. Владелец комбината устранил все выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Предприятие вновь кормит школьников этого учебного заведения.

Как рассказал ИА EAOMedia глава управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов, к истечению срока официального закрытия комбината там были проведены лабораторные исследования, которые доказали, что все выявленные ранее замечания устранены.

22 ноября более 50 школьников не пришли в лицей по состоянию здоровья. У всех были схожие симптомы: боли в животе, рвота, высокая температура. Семь человек госпитализировали.

На следующий день лицей закрыли на карантин. Во время проверки выяснилось, что источником распространения кишечной инфекции стал один из сотрудников предприятия питания.

Вскоре суд приостановил на девять суток работу этого комбината, а его владельца привлек к административной ответственности. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.