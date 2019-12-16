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Россия внесла в ООН резолюцию для создания конвенции по кибербезопасности

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Россия вынесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию для выработки новой конвенции по борьбе с киберпреступлениями. Об этом 16 декабря заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

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В резолюции предлагается учредить специальный комитет под эгидой ООН, который занимался бы созданием глобальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Документ уже получил одобрение Третьего комитета и в ближайшее время будет рассмотрен всей Генассамблеей, передает ТАСС.

По мнению США и стран Евросоюза, данный документ якобы направлен на регулирование интернета государством. Крутских подчеркнул, что резолюция не предусматривает введение государственного регулирования интернета и не противопоставляется уже существующей Будапештской конвенции.

«Наш вариант направлен на то, чтобы как можно больше ее осовременить. Например, в Будапештской конвенции прописано всего девять видов преступлений, а сейчас их уже больше тридцати, и это признается всеми. Кроме того, она не затрагивает тему кибертерроризма, а эту тему, естественно, также нужно прописать», — сказал он.

По словам Крутских, в резолюции говорится об объединении усилий ведомств и выработке взаимных договоренностей для борьбы с киберпреступлениями. При этом мировые лидеры, руководство ООН и эксперты признают, что в настоящий момент нет ясности о том, как международное право применяется в киберпространстве.

Ранее, 13 декабря, сообщалось о том, что Генассамблея ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса.

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