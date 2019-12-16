Полпред президента в ДФО заявил об изменении проекта моста через Амур в Китай

Проект строящегося железнодорожного моста через Амур в Китай Нижнеленинское ­— Тунцзян в Еврейской автономной области будет изменен. Об этом 16 декабря заявил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

«Делают новый проект, потому что часть реки, где строится наша часть моста, где опоры уже поставлены, она намного глубже проектных отметок. Проект объективно надо менять. Я такое поручение делал», — приводит его слова ТАСС.

Трутнев рассказал, что подрядчики и финансирующие организации пытаются изменить проект без привлечения средств из федерального бюджета. Он заявил, что власти готовы их поддержать, поскольку «тратить лишние бюджетные деньги точно не хочется».

По информации ТАСС, Фонд развития Дальнего Востока и подрядчик разрабатывают новую схему финансирования совместно с Газпромбанком. Насколько будет увеличена стоимость проекта не уточняется. По словам полпреда, строительство моста будет завершено к концу 2020 года.

Мост Нижнеленинское–Тунцзян — первый в истории российско-китайский железнодорожный переход через Амур. Ранее, 3 сентября в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщили о том, что мост будет достроен к лету 2020 года. Пропускная способность переправы составит от 5,2 млн т до 20 млн т грузов в год.

21 марта власти китайской провинции Хэйлунцзян сообщили о том, что строители завершили соединение первого российско-китайского моста через Амур.

На 25% строительство объекта финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.