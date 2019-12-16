Названы сферы деятельности с простым трудоустройством предпенсионеров

Россиянам предпенсионного возраста проще всего найти работу на производстве и ритейле, следует из данных опубликованного в понедельник, 16 декабря, исследования сервиса по поиску персонала «Работа.ру».

На первом месте, куда работодатель годов брать кандидатов в возрасте старше 55 лет, оказались работы в сфере производства и агропромышленности — 16,3%. Второе место занял ритейл — 14,7%, третье — ресторанная (10,7%) и транспортная (10%) отрасли.

Также названы сферы, в которых данной категории соискателей устроиться на работу сложнее всего.

«Меньше всего готовы рассматривать предпенсионеров и пенсионеров в сфере страхования (0,3%), СМИ, издательской деятельности и консалтинге — по 0,4% компаний», — цитирует исследование «РИА Новости».

8 декабря в академии WorldSkills Russia назвали самые популярные направления переобучения пенсионеров. Ими стали веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело.

Предпенсионный возраст наступает за пять лет до достижения права выхода на пенсию по старости, это понятие закреплено законодательно. Предпенсионеров нельзя уволить, им положены ежегодные два рабочих дня для диспансеризации.