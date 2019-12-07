Минтруд предложил дать стипендии на обучение ищущим работу после 50 лет

Минтруд России разработал документ, согласно которому лица 50-ти лет и старше, желающие учиться для поиска работа, получат стипендии.

Проект распоряжения правительства России «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» проходит независимую антикоррупционную экспертизу и находится на этапе формирования окончательного варианта текста. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время регионы вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий, самых нужных навыков и размещают их на портале «Работа в России».

До конца 2024 года планируется обучить более 450 тысяч человек, при этом россиян старшего возраста будут учить по трем моделям. Согласно первой, из службы занятости гражданина направят в учебное заведение, где ему дадут новые знания. Рассматриваются и варианты, при которых гражданин получит образовательный сертификат и сам выберет обучающую организацию.

«Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия», — подчеркивается в проекте документа. Вторым механизмом может стать обучение по направлению работодателей.

Третий — обучение при участии Союза «Ворлдскиллс Россия». Гражданин учится, сдает экзамен и после получения документа его резюме автоматически размещается на портале «Работа в России».

В первом и третьем случае расходы может компенсировать бюджет.

С января по 1 ноября текущего года службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. граждан предпенсионного возраста. Федеральным проектом «Старшее поколение» предполагалось, что учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров в год, но властям, по мнению экспертов, придется увеличивать финансирование этих мероприятий.