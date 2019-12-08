В WorldSkills назвали самые популярные направления переобучения пенсионеров

Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров в 2019 году. Об этом 8 декабря сообщили «Известиям» в академии WorldSkills Russia.

Наиболее востребованным из них оказалось направление «Веб-дизайн и разработка» — ее выбрали 7% пожилых учеников. На втором месте — дошкольное образование (6%), на третьем — поварское дело (5%). В десятку самых востребованных также вошли графический дизайн, электромонтаж, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, предпринимательство, эстетическая косметология и IT-решения для бизнеса на платформе 1C. По словам директора Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, освоившие веб-дизайн предпенсионеры с высокой долей вероятности будут востребованными на рынке труда.

«В сфере IT сейчас ощутимый дефицит кадров, поэтому при должном уровне подготовки трудоустроиться довольно легко. Однако именно в веб-разработке скорее более распространена так называемая платформенная занятость: люди выполняют заказы через сервисы поиска профессионалов и сайты для фрилансеров. В случае с пожилыми людьми это, вероятно, даже удобнее», — сказал он.

Предпенсионеры получают возможность бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию, которая появилась в этом году в рамках проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография». Часть учеников занимается на базе академии WorldSkills, другая — отправляется в другие организации службами занятости.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 9 декабря.