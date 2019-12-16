Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.

Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.

Первое место досталось США. Американскую экономику эксперты признали сильнейшей. Кроме того, отмечается, что военный бюджет Вашингтона самый большой в мире.

Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай.

В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Most powerful countries, 2019:



1.🇺🇸USA

2.🇷🇺Russia

3.🇨🇳China

4.🇩🇪Germany

5.🇬🇧UK

6.🇫🇷France

7.🇯🇵Japan

8.🇮🇱Israel

9.🇸🇦Saudi Arabia

10.🇰🇷South Korea



12.🇨🇦Canada

15.🇦🇺Australia

16.🇹🇷Turkey

17.🇮🇳India

18.🇮🇹 Italy

22.🇵🇰Pakistan

29.🇪🇬Egypt

30.🇧🇷Brazil



(U.S. News & World Report) — World Index (@theworldindex) December 15, 2019

Ранее в декабре американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.