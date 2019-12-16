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Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.

Список составлен аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. В основу легла оценка экономик, влияния на политической арене, военной мощи, лидерства в мире и участия в международных альянсах.

Первое место досталось США. Американскую экономику эксперты признали сильнейшей. Кроме того, отмечается, что военный бюджет Вашингтона самый большой в мире.

Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай.

В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Странами с наименьшим влиянием в мире оказались Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Ранее в декабре американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. Россия заняла второе место.

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