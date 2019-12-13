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Названы самые мощные ВВС в мире

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военно-космические силы (ВКС) России вошли в список самых мощных военных авиафлотов в мире. Рейтинг World Air Forces 2020 опубликовало британское издание Flight International.

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Аналитики поставили РФ на второе место, отметив, что по численности авиапарка страна уступает США. Так, по состоянию на декабрь 2019 года в состав ВКС России входят 4163 воздушных судна, что составляет 8% от всего мирового парка военной авиации.

Всего в мире, согласно данным издания, насчитывается 1067 единиц советских и российских военных самолетов, среди которых истребители Су-27 и Су-30. Это составляет 7% от всего количества истребителей в мире.

Всего же доля российских воздушных судов в мире (с учетом МиГ-29, Су-24 и Су-25) составляет 19% (1616 единиц).

На первом месте рейтинга оказались ВВС США, насчитывающие 13 266 самолетов и вертолетов. На третьем месте военная авиация Китая — 3210 боевых воздушных судов.

12 декабря сообщалось, что американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

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