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Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Черноморский флот получил разведывательный вертолет Ка-31Р, оборудованный радиолокационной станцией, которая выдает изображение сверхвысокой четкости. Об этом сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Первые новейшие машины Ка-31Р развернуты в Крыму, в 18-м отдельном смешанном авиаполку Черноморского флота.

Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.

Прицеливание с помощью вертолета дальнего радиолокационного обнаружения повышает вероятность точного попадания ракет и увеличивает летальность их залпа.

Ка-31Р особенно важен для ВМФ России в связи с активизацией в регионе кораблей Североатлантического альянса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сильное звено: новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

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