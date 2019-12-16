В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

Неизвестные разрушили ряд уникальных средневековых башенных комплексов на территории музея-заповедника в Ингушетии. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Джейрахского района Ахмеда Льянова.

Уничтоженные памятники культуры располагались недалеко от сельского поселения Бейни.

Отмечается, что следы погрома обнаружил учредитель историко-географического общества «Дзурдзуки» Якуб Гогиев, который проводил мониторинг исторических памятников. По его мнению, вандалы не просто их разрушают, они воруют камни с древними петроглифами.

Правоохранительные органы приступили к поиску причастных к этому преступлению.

«Хотел бы призвать сотрудников соответствующих органов республики, отвечающих за состояние памятников, принять необходимы меры для наказания виновных в акте вандализма и проводить профилактику, чтобы не допустить подобного кощунства в будущем», — приводит агентство слова Льянова.

Он также обратился к жителям и гостям горного Джейрахского района оказать полиции помощь в установлении причастных к преступлению лиц.

2 ноября сообщалось, что сотрудники управления МВД по Курской области задержали школьниц, которых заподозрили в разрушении надгробий на кладбище в городе Щигры.